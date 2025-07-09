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Происшествия

Пожар охватил шесть квартир жилой многоэтажки в Павлодаре

пожар в Павлодаре, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2025 20:45 Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
9 июля в 18:28 в г. Павлодаре по улице Естая произошел пожар в 10-этажном многоквартирном жилом доме. Огонь охватил четыре лоджии с седьмого по 10 этажи, затронув шесть квартир, принадлежащих трем собственникам, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы ДЧС Павлодарской области, общая площадь пожара составила 60 кв. м.

"До прибытия пожарных жильцы самостоятельно эвакуировались. Благодаря оперативным действиям подразделений ДЧС огонь был локализован и полностью ликвидирован в 19:14. Распространения пожара на соседние квартиры удалось не допустить", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работали силы и средства ДЧС в составе 31 человека личного состава и 13 единиц техники, а также Центра медицины катастроф.

Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

"Пострадавших нет. Пожарные напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности", – напомнили в департаменте.

Ранее сообщалось, что горящая на дороге "Газель" попала на видео в Алматы.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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