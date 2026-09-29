Казахстанец совершил мошенничество на 106 млн тенге и скрывался в России

Генеральная прокуратура РК экстрадировала из России казахстанца, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом 29 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе надзорного органа, сообщает Zakon.kz.

По их данным, подозреваемый в 2021-2022 годах под предлогом приобретения и доставки автомобилей из-за рубежа обманул трех человек и присвоил их деньги на общую сумму более 106 млн тенге.

После этого он скрылся и находился в международном розыске.

"В марте этого года он был задержан на территории России, откуда по запросу Генеральной прокуратуры РК экстрадирован в Казахстан. В настоящее время фигурант водворен в следственный изолятор", – рассказали в надзорном органе.

За совершение инкриминируемого казахстанцу преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Генеральная прокуратура предупредила о распространенной схеме мошенничества, при которой неизвестные представляются сотрудниками Национального банка РК и под предлогом защиты от мошенников выманивают деньги.