Малыш из Павлодара упал с пятого этажа и выжил: врачи назвали это чудом

На днях мальчик в возрасте год и восемь месяцев выпал из окна павлодарской пятиэтажки, сообщает Zakon.kz.

Как передает телеканал "КТК", ребенок получил незначительные травмы и скоро его выпишут из больницы. Однако падение вызвало у малыша закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

А 28 августа Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Павлодарской области наказал мужчину за то, что он ударил дочь по голове.