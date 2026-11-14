Поход в горы закончился больницей в Алматы: девушку с травмой доставили к медикам

Фото: пресс-служба МЧС РК

В горах Алматы девушке потребовалась помощь спасателей после того, как она получила травму ноги и не смогла самостоятельно спуститься. Инцидент произошел в Бостандыкском районе, вблизи Японской дороги, сообщает Zakon.kz.

На место прибыли сотрудники Центра мониторинга и оперативного реагирования Алматы. Они оказали пострадавшей необходимую помощь и доставили ее до шлагбаума туристической базы "Эдельвейс". Там девушку передали бригаде скорой медицинской помощи. Спасатели напоминают: при возникновении чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно звонить по номеру 112. Ранее спасатели напомнили туристам о правилах безопасности при походах в горы.

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