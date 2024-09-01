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Две туристки заблудились в горах Заилийского Алатау из-за густого тумана

Две туристки заблудились в горах Заилийского Алатау из-за густого тумана, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2024 19:19 Фото: МЧС РК
Сегодня, 1 сентября, две женщины в возрасте 37 и 44 лет, совершавшие восхождение на пик Советов в горах Заилийского Алатау в составе туристической группы, заблудились на спуске из-за внезапно поднявшегося густого тумана, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, отстав от группы, туристки потеряли ориентацию и не могли найти дорогу обратно. На вершине горы им удалось установить сотовую связь и вызвать спасателей.


"Оперативная группа РОСО МЧС в тумане в течение двух часов благодаря профессиональным знаниям местности обнаружила потерявшихся женщин, их осмотрели и спустили к лагерю, где их ждали остальные туристы", – говорится в сообщении ведомства.

Подобный случай произошел накануне, 31 августа. Спасатели пришли на помощь молодым туристам, которые заблудились в горах Заилийского Алатау. 

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