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События

Третий день тушат крупный пожар на мусорном полигоне в Астане – опубликованы кадры

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2026 13:13 Фото: МЧС РК
В Астане продолжают тушить разгоревшийся ночью 10 июля 2026 года пожар на мусорном полигоне, сообщает Zakon.kz.

Работы по ликвидации возгорания на полигоне твердых бытовых отходов в районе Байконыр столицы продолжаются в круглосуточном режиме, отчитываются в МЧС 12 июля 2026 года.

Для повышения эффективности тушения созданы два участка, на которых сосредоточены основные силы и средства.

тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2026 13:13

Фото: МЧС РК

"Одновременно проводятся инженерные работы по засыпке всей территории полигона инертным материалом с целью локализации очагов горения и предотвращения дальнейшего распространения огня. На текущий момент на полигон завезено порядка 14,85 тыс. тонн инертного материала". МЧС РК

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, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2026 13:13
Мусорный полигон вспыхнул в Астане – показаны масштабы

Проведение работ осложняется сильным задымлением, неустойчивым и рыхлым состоянием складированных отходов, что ограничивает проезд специальной техники и существенно затрудняет маневрирование крупногабаритного транспорта.

Бесперебойная подача воды обеспечивается пожарными автоцистернами и водовозами, осуществляющими подвоз воды от пожарного гидранта.

В ликвидации пожара задействованы порядка 120 человек личного состава и 150 единиц техники ДЧС и местных исполнительных органов.

тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2026 13:13

Фото: МЧС РК

"Ситуация находится на постоянном контроле МЧС. Работы по полной ликвидации возгорания продолжаются".

Ранее в Казахстане усилили меры безопасности из-за жары.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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