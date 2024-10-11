В Костанае провели рейд по школьным парковкам: закон должен быть един для всех

В Костанае в часы пик возле многих школ образовываются пробки. Причина в водителях, что нарушают правила парковки и остановки, сообщает Zakon.kz.

Родители школы №1, расположенной в центре города, периодически жалуются в полицию на тех автолюбителей, которые бросают свои машины прямо на проезжей части. Есть и те, кто останавливается в крайнем левом ряду, создавая третий ряд парковки и полностью блокируя движение на этом участке.

"По правилам дорожного движения парковка разрешена в один ряд по правой стороне дороги, если нет расширения для парковочных мест. Возле многих школ есть такие "карманы", но водители часто паркуются во второй ряд. Это нарушение", – пояснил заместитель начальника местной полицейской службы УП Костаная Алмат Карымсаков.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Мы стоим прямо напротив главного входа в школу. Дорога здесь четырехполосная, с двух сторон оборудованная длинными парковками. Дискуссия между журналистами и полицейскими привлекла и водителей. Оказалось, далеко не все верно понимают требования к парковке или остановке для высадки детей.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

"Я остановилась буквально на пару минут, да, на проезжей части, потому что нет мест на парковке. Забрала ребенка у ворот школы и вернулась. Минута, максимум две. Неужели это нарушение?" – задала вопрос одна из родительниц, держа мальчика с рюкзаком за руку.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

"Чем отличается остановка от стоянки? Остановка – это когда водитель остановился, ребенок вышел и пошел в школу. Но если водитель ушел вместе с ребенком и вернулся, даже если затратил на это минуту, это уже считается стоянкой. Водитель занимался не только высадкой или посадкой пассажира. Это нарушение", – объяснил Карымсаков.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Тонкая грань в понимании остановки и стоянки спасла некоторых водителей от штрафа, даже если они останавливались на проезжей части, создавая вторую линию парковки. Хотя большинство все же нарушали.

"У нас каждый вечер возле школы такие пробки. Темнеет рано, это опасно для детей. Я боюсь останавливаться на проезжей части, если мест на парковке нет совсем. Предпочитаю развернуться и поискать свободное "окно" на противоположной стороне улицы. Просто потому, что не всегда водители видят в этой толчее детей. Есть совсем малыши, которых в зеркало заднего вида не увидеть. Вот если бы полицейские почаще так приезжали", – поделилась мыслью девушка Ирина.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Патрули дорожной полиции не могут дежурить возле каждой школы города на постоянной основе. У каждого экипажа своя территория для мониторинга ситуации на дорогах. И в эту территорию нередко входит 2-3 школы, не считая детских садов и других образовательных учреждений.

С начала года полицейские оштрафовали полторы тысячи водителей за нарушения правил парковки по статье 597 КоАП РК. Долго искать нарушителей не нужно. На парковке возле школы в день рейда стояли полицейские в форме, автомобиль с проблесковыми маяками, но нарушители все равно были.

Один водитель, игнорируя свободное место на парковке, остановился на проезжей части. Другой подъехал к стоящим полицейским на авто с шашечкой такси и с непристегнутым ремнем безопасности. Сначала говорил, что забыл, потом – что ремень сломался. После требовал простить, потому что ему 80 лет и такой категории автолюбителей мелкие нарушения надо прощать.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Администрации школ в подобных рейдах обычно не участвуют. События происходят за пределами школ. Однако педагоги отмечают, что совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних рассказывают детям о правилах дорожного движения. Но сами полицейские считают, что без камер видеонаблюдения, подключенных к центрам оперативного управления, вопрос безопасности на парковках у школ не решить.

Штраф за нарушение правил парковки небольшой – 18,5 тыс. тенге (5 МРП). Если оплатить сразу, то еще получаешь 50% скидку. При повторном нарушении в течение года штраф может вырасти в два раза. За стоянку в неположенном месте (не путать с остановкой) штраф на первый раз 10 МРП, при повторной фиксации в течение года – 15 МРП. Сумма для многих водителей незначительная.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Лишить прав или отправить на пересдачу за подобные нарушения полицейские не могут. Хуже тем, кто в попытке объехать образовавшиеся заторы пересекает двойную сплошную линию. Здесь водитель рискует лишиться прав на полгода. И закон не делает исключения для тех, кто сам объезжает нарушителей.

Рискуют и дети, а также пешеходы, вынужденные пересекать дорогу во время таких "пробок".

В Казахстане зафиксирован далеко не единичный факт наездов на детей вблизи школ.

Пытаясь повысить безопасность на этих участках, в Костанае, по данным Департамента полиции области, полицейские внесли в адрес акимата 39 предписаний. Главным образом дело касалось отсутствия необходимой дорожной разметки, знаков ограничения скорости, искусственных неровностей. Первая четверть уже скоро закончится, но власти выполнили лишь 32 предписания. По остальным еще идет работа.

Проблема, по данным акимата, частично кроется в поставщиках услуг. Этим летом в областном центре дорожную разметку подрядчик в принципе наносил с опозданием. Поставка дорожных знаков тоже затянулась. Но все замечания обещают устранить в ближайшее время.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Рейды по парковкам у школ и детских садов полицейские планируют сделать регулярными. Но уверены, что начало работы камер "Сергек" в городе частично снимет вопрос с контролем этих территорий на предмет возможных нарушений ПДД. Пока же просят горожан фиксировать нарушения с помощью видео и направлять в правоохранительные органы. Тем более что в Казахстане предлагают материально поощрять сознательных граждан за подобную информацию.

Кроме того, на одной из встреч с правоохранительными органами, которая состоялась 15 ноября 2023 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев говорил о том, что закон должен быть един для всех, и справедливость в обществе – это солидарность граждан во имя укрепления законности. Справедливый Казахстан – это страна, где царят закон и порядок.