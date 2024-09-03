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В Алматы две машины сгорели на подземной парковке ЖК

Две машины сгорели в паркинге в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2024 09:52 Фото: kris_p_akimat
В Алматы в ночь на 3 сентября произошел пожар в подземном паркинге одного из жилых комплексов, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации ДЧС города, инцидент случился в начале первого ночи. В паркинге 18-этажного дома по ул. Брусиловского загорелись две машины – BMW и Hyundai Accent.

Площадь возгорания составила 10 кв. м. В 00:59 пожарные ликвидировали огонь. Информации о пострадавших не поступало.

В ведомстве добавили, что прибывшие на место спасатели вывели в безопасное место 20 человек.

В ночь на 31 августа в Алатауском районе Алматы горел большой склад.

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