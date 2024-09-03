Спасатели МЧС рассказали казахстанцам об опасностях в отопительный сезон

Фото: pixabay

Казахстанские спасатели рассказали, что во время межсезонных холодов частыми причинами пожаров становится нарушение правил устройства и эксплуатации отопительного оборудования, сообщает Zakon.kz.

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