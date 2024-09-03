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Спасатели МЧС рассказали казахстанцам об опасностях в отопительный сезон

Опасность в отопительный сезон, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 03:13 Фото: pixabay
Казахстанские спасатели рассказали, что во время межсезонных холодов частыми причинами пожаров становится нарушение правил устройства и эксплуатации отопительного оборудования, сообщает Zakon.kz.

Таким образом, спасатели перечислили меры предосторожности, которые следует соблюдать в отопительный сезон:

  • используйте электронагреватель заводского изготовления;
  • не сушите вещи на обогревателе и над плитой;
  • выключайте отопительные приборы, уходя из дома и перед сном;
  • не используйте духовку и газовую кухонную плиту для обогрева жилья.

Ранее появилась информация, что в Алматы две машины сгорели на подземной парковке ЖК. А в ночь на 31 августа в Алатауском районе Алматы горел большой склад.

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