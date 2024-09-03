Спасатели МЧС рассказали казахстанцам об опасностях в отопительный сезон
Фото: pixabay
Казахстанские спасатели рассказали, что во время межсезонных холодов частыми причинами пожаров становится нарушение правил устройства и эксплуатации отопительного оборудования, сообщает Zakon.kz.
Таким образом, спасатели перечислили меры предосторожности, которые следует соблюдать в отопительный сезон:
- используйте электронагреватель заводского изготовления;
- не сушите вещи на обогревателе и над плитой;
- выключайте отопительные приборы, уходя из дома и перед сном;
- не используйте духовку и газовую кухонную плиту для обогрева жилья.
Ранее появилась информация, что в Алматы две машины сгорели на подземной парковке ЖК. А в ночь на 31 августа в Алатауском районе Алматы горел большой склад.
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