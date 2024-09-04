Генпрокурор выступил с заявлением по убийству школьника в Актюбинской области

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов раскрыл подробности убийства ученика девятого класса в Актюбинской области. Его обращение опубликовано 4 сентября 2024 года на странице в социальной сети Twitter (ныне X), сообщает Zakon.kz.

Асылов уточнил, что расследование уголовного дела по факту смерти школьника взято им на личный контроль.

"Удручает то, что это стало возможным из-за упущений в воспитании, вследствие чего дети постарше решили проучить младших, заставив одних бить других". Берик Асылов

Также он добавил, что циничная шалость зачинщиков привела к трагедии и страданиям для всех сторон.

"В школе дети должны получать и образование, и воспитание. Поручил прокурорам проверить достаточность мер по обеспечению в школах безопасной и комфортной среды и организацию воспитательной работы". Берик Асылов

Трагедия произошла 2 сентября 2024 года в Темирском районе в ночное время. Глава Управления образования области Жайык Султан заявил, что по этому факту идет следствие. Семьи детей благополучные, на учете не состояли.