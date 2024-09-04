Лента новостей
0
Қаз
#Послание Токаева – 2024 #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Генпрокурор выступил с заявлением по убийству школьника в Актюбинской области

Берик Асылов, государственный служащий, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 18:00 Фото: amanatpartiasy.kz
Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов раскрыл подробности убийства ученика девятого класса в Актюбинской области. Его обращение опубликовано 4 сентября 2024 года на странице в социальной сети Twitter (ныне X), сообщает Zakon.kz.

Асылов уточнил, что расследование уголовного дела по факту смерти школьника взято им на личный контроль.

"Удручает то, что это стало возможным из-за упущений в воспитании, вследствие чего дети постарше решили проучить младших, заставив одних бить других".Берик Асылов

Также он добавил, что циничная шалость зачинщиков привела к трагедии и страданиям для всех сторон.

"В школе дети должны получать и образование, и воспитание. Поручил прокурорам проверить достаточность мер по обеспечению в школах безопасной и комфортной среды и организацию воспитательной работы".Берик Асылов

Трагедия произошла 2 сентября 2024 года в Темирском районе в ночное время. Глава Управления образования области Жайык Султан заявил, что по этому факту идет следствие. Семьи детей благополучные, на учете не состояли.

Читайте также

Наезд на лошадей поездом
Сразу восемь лошадей сбил поезд в Жетысуской области
Биткоины, криптовалюта, цифровая валюта, майнинг
Криптовалюту на 67 млн тенге украли у алматинца
Школьник дважды заминировал школу в Караганде
Школьник дважды "минировал" лицей в Караганде из-за нежелания учиться
Анастасия Московчук
Генпрокуратура Актюбинская область Twitter 2024 год Убийство
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Наташа Королёва опубликовала фотографии со свадьбы сына с бывшей стриптизершей
Наташа Королёва опубликовала фотографии со свадьбы сына с бывшей стриптизершей
Фигурное катание
Евгений Плющенко и Яна Рудковская отсудили у 12-летней фигуристки крупную сумму
Яна Рудковская рассказала о роскошном подарке от миллиардера из Лондона
Яна Рудковская рассказала о роскошном подарке от миллиардера из Лондона
Гарик Харламов, Филипп Киркоров
Гарик Харламов "сделал" операцию у хирурга Филиппа Киркорова
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: