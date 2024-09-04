Генпрокурор выступил с заявлением по убийству школьника в Актюбинской области
Фото: amanatpartiasy.kz
Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов раскрыл подробности убийства ученика девятого класса в Актюбинской области. Его обращение опубликовано 4 сентября 2024 года на странице в социальной сети Twitter (ныне X), сообщает Zakon.kz.
Асылов уточнил, что расследование уголовного дела по факту смерти школьника взято им на личный контроль.
"Удручает то, что это стало возможным из-за упущений в воспитании, вследствие чего дети постарше решили проучить младших, заставив одних бить других".Берик Асылов
Также он добавил, что циничная шалость зачинщиков привела к трагедии и страданиям для всех сторон.
"В школе дети должны получать и образование, и воспитание. Поручил прокурорам проверить достаточность мер по обеспечению в школах безопасной и комфортной среды и организацию воспитательной работы".Берик Асылов
Трагедия произошла 2 сентября 2024 года в Темирском районе в ночное время. Глава Управления образования области Жайык Султан заявил, что по этому факту идет следствие. Семьи детей благополучные, на учете не состояли.
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