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Нарушителей в ВКО планируют ловить с помощью дронов и Кибер-шерифа

ВКО, полицейские Кибер-шериф, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 19:37 Фото: Polisia.kz.
Комплекс Кибер-шериф автоматически проверяет наличие страховки и техосмотра у встречных машин и способен фиксировать одновременно до 50-ти правонарушений. Кроме этого, полицейские используют скрытое патрулирование с помощью дронов, сообщает Zakon.kz.

Устройство Кибер-шериф способно распознавать нечитаемые номера, знаки на значительном расстоянии и фиксировать автомобили, находящиеся в розыске. Пока эта система действует в тестовом режиме. 

Еще для безопасности на дорогах восточноказахстанские полицейские практикуют скрытое патрулирование с применением дронов.


Сотруднику полиции, который управляет дроном, передается вся информация о нарушителе. Далее оператор передает все данные ближайшему патрульному экипажу, который принимает меры к задержанию.

"Дрон помогает выявлять нарушителей ПДД, предпочитающих ездить по полосе встречного движения, нарушающих требования разметки, дорожных знаков, правил маневрирования и водителей, создающих аварийные ситуации", – отметил начальник УМПС ДП ВКО Талгат Нуриев.

Ранее сообщалось, что в Алматы полицейские выявили нарколабораторию в одной из квартир, расположенных в Алатауском районе. В ходе спецоперации была задержана семейная пара.

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