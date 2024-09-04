Нарушителей в ВКО планируют ловить с помощью дронов и Кибер-шерифа

Комплекс Кибер-шериф автоматически проверяет наличие страховки и техосмотра у встречных машин и способен фиксировать одновременно до 50-ти правонарушений. Кроме этого, полицейские используют скрытое патрулирование с помощью дронов, сообщает Zakon.kz.

Устройство Кибер-шериф способно распознавать нечитаемые номера, знаки на значительном расстоянии и фиксировать автомобили, находящиеся в розыске. Пока эта система действует в тестовом режиме.

Еще для безопасности на дорогах восточноказахстанские полицейские практикуют скрытое патрулирование с применением дронов.





Сотруднику полиции, который управляет дроном, передается вся информация о нарушителе. Далее оператор передает все данные ближайшему патрульному экипажу, который принимает меры к задержанию.

"Дрон помогает выявлять нарушителей ПДД, предпочитающих ездить по полосе встречного движения, нарушающих требования разметки, дорожных знаков, правил маневрирования и водителей, создающих аварийные ситуации", – отметил начальник УМПС ДП ВКО Талгат Нуриев.

Ранее сообщалось, что в Алматы полицейские выявили нарколабораторию в одной из квартир, расположенных в Алатауском районе. В ходе спецоперации была задержана семейная пара.

