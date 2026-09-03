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Происшествия

Снизу — сауна, сверху – детский сад: крупный пожар вспыхнул в Астане

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 02:43 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В районе Алматы города Астаны ночью 3 сентября 2026 года загорелась кровля двухэтажного здания. Спасателям удалось не допустить распространения огня на жилые дома, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РК, здание расположено по улице Обаган. На первом этаже находятся сауна и пивной магазин, на втором – частный детский сад.

"По прибытии первых пожарных подразделений наблюдалось открытое горение кровли здания. Тушение пожара осложнялось плотной застройкой, сильным задымлением, а также наличием узких проездов и проходов", – сообщили в МЧС РК.

Спасателям удалось предотвратить распространение огня на расположенные рядом жилые дома. Пожар ликвидирован на площади 250 квадратных метров. Информации о пострадавших нет.

1 сентября 2026 года пожар вспыхнул в больнице Караганды, пациентов эвакуировали в соседний блок.

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Камила Салкымбаева
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