Спасатели напомнили казахстанцам как подготовить печь к холодам
Фото: pixabay
Спасатели МЧС рассказали казахстанцам как подготовить печь к холодам, сообщает Zakon.kz.
Чтобы в отопительный сезон не возникло непредвиденных ситуаций спасатели рекомендуют:
- Тщательно осмотреть печь, убедиться в отсутствии повреждений;
- Провести очистку дымоходов и печей;
- Установить металлический предтопочный лист размером 50х70 см;
- Отопительная печь должна иметь установленную нормами противопожарную разделку – отступку от горючих конструкций;
- Установить датчик угарного газа.
Ранее спасатели МЧС рассказали казахстанцам об опасностях в отопительный сезон.
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