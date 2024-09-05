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Спасатели напомнили казахстанцам как подготовить печь к холодам

Советы в отопительный сезон, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 04:16 Фото: pixabay
Спасатели МЧС рассказали казахстанцам как подготовить печь к холодам, сообщает Zakon.kz.

Чтобы в отопительный сезон не возникло непредвиденных ситуаций спасатели рекомендуют:

  • Тщательно осмотреть печь, убедиться в отсутствии повреждений;
  • Провести очистку дымоходов и печей;
  • Установить металлический предтопочный лист размером 50х70 см;
  • Отопительная печь должна иметь установленную нормами противопожарную разделку – отступку от горючих конструкций;
  • Установить датчик угарного газа.

Ранее спасатели МЧС рассказали казахстанцам об опасностях в отопительный сезон.

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