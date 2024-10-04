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Спасатели предупредили казахстанцев о плачевных последствиях неисправности печи

Спасатели предупредили казахстанцев о плачевных последствиях неисправности печи , фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 07:40 Фото: pixabay
Представители МЧС рассказали, что будет если вовремя не привести печь в порядок. По словам экспертов, это может стоить жизни, сообщает Zakon.kz.

МЧС рекомендует:

  • Своевременно чистить печь и дымоход;
  • Регулярно проводите побелку печки известью;
  • Не оставляйте топящиеся печи без присмотра;
  • Не применяйте для растопки легковоспламеняющиеся жидкости.

Соблюдение правил пожарной безопасности убережет жизнь вашей семьи и сохранит имущество.

Ранее сообщалось, что жительница Павлодарской области погибла из-за неисправной печи.

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