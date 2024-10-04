Спасатели предупредили казахстанцев о плачевных последствиях неисправности печи
Фото: pixabay
Представители МЧС рассказали, что будет если вовремя не привести печь в порядок. По словам экспертов, это может стоить жизни, сообщает Zakon.kz.
МЧС рекомендует:
- Своевременно чистить печь и дымоход;
- Регулярно проводите побелку печки известью;
- Не оставляйте топящиеся печи без присмотра;
- Не применяйте для растопки легковоспламеняющиеся жидкости.
Соблюдение правил пожарной безопасности убережет жизнь вашей семьи и сохранит имущество.
Ранее сообщалось, что жительница Павлодарской области погибла из-за неисправной печи.
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