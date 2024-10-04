Спасатели предупредили казахстанцев о плачевных последствиях неисправности печи

Фото: pixabay

Представители МЧС рассказали, что будет если вовремя не привести печь в порядок. По словам экспертов, это может стоить жизни, сообщает Zakon.kz.

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