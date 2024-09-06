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Законодательство РК

Казахстанка лишилась более 5 млн тенге, поверив "сотруднику банка"

Тенге, деньги, денежные переводы, мобильные переводы, мошенничество, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 12:14 Фото: Zakon.kz
В Баку в ходе проведения ОПМ "Правопорядок" установлен 29-летний гражданин Азербайджана, находящийся в международном розыске за мошенничество в Астане. По версии следствия, он обманул жительницу столицы на миллионы тенге, сообщает Zakon.kz.

Об этом 6 сентября 2024 года рассказали в Департаменте полиции Астаны.

"Установлено, что обвиняемый в феврале 2022 года обманул астанчанку, незаконно завладев ее деньгами в размере 5 250 000 тенге. Злоупотребляя доверием пользователя информационной системы, он, представившись сотрудником банка, под предлогом защиты банковских счетов от действий злоумышленников присвоил денежные средства", – говорится в релизе, распространенном в пятницу.

В столичном ведомстве уточнили, что задержанному вменяется ст. 190 Уголовного кодекса РК – "Мошенничество, совершенное в крупном размере".

"В настоящее время решается вопрос о перепоручении уголовного дела".Пресс-служба ДП Астаны

1 августа 2024 года стало известно, что разыскиваемых за убийство казахстанцев задержали в Московской области.

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