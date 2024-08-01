Разыскиваемых за убийство казахстанцев задержали в Московской области

В России казахстанские оперативники нашли и задержали двоих подозреваемых в убийстве, сообщает Zakon.kz.

В Московской области оперативники Департамента полиции Шымкента при проведении розыскных мероприятий совместно с российскими коллегами установили местонахождение шымкентцев.

"Они зимой прошлого года около 5:00 утра тайно проникли в чужой дом, где с использованием бит и металлических прутов, на почве личной неприязни, избили троих мужчин. От полученных телесных повреждений один из них скончался в карете скорой помощи", – сообщили в пресс-службе ДП Шымкента.

В настоящее время решается вопрос об экстрадиции задержанных в Казахстан.

В июне 2024 года казахстанские полицейские задержали в России подозреваемого в разбое, совершенном 25 лет назад в Павлодаре.