В Алматы мопедист снес девушку на пешеходном переходе и скрылся

Фото: ДП Алматы

В Алматы произошел наезд на пешехода: девушку от удара мопеда отбросило на несколько метров вперед, сообщает Zakon.kz.

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