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В Алматы мопедист снес девушку на пешеходном переходе и скрылся

В Алматы мопедист сбил девушку и скрылся, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 14:54 Фото: ДП Алматы
В Алматы произошел наезд на пешехода: девушку от удара мопеда отбросило на несколько метров вперед, сообщает Zakon.kz.

Кадрами наезда 6 сентября поделилась полиция Алматы.

"Данное дорожно-транспортное происшествие имело место 28 августа в 07:15 утра в Ауэзовском районе. Водитель мопеда, следуя по проспекту Толе би в западном направлении, допустил наезд на девушку, пересекавшую проезжую часть по обозначенному пешеходному переходу, и скрылся с места происшествия", – сообщили в ДП.

Начальник Управления местной полицейской службы Серик Шумаев рассказал, что сотрудники подразделения розыска нашли и задержали беглеца.

"Это 23-летний приезжий. В настоящее время пешеход находится в больнице, а по факту ДТП возбуждено уголовное дело. Стоит отметить, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий максимально были использованы ресурсы систем видеонаблюдения города", – отметил Шумаев.

5 сентября в Алмалинском районе Алматы машина скорой помощи совершила наезд на пешехода.

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