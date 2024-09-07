Двое взрослых и ребенок во время шторма застряли на острове на Бухтарминском водохранилище

7 сентября в поселке Октябрьский района Алтай, на Бухтарминском водохранилище, двое взрослых с ребенком на резиновой лодке уплыли на остров. Однако из-за сильного ветра и больших волн не смогли вернуться на берег, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС ВКО, спасатели на мотолодке добрались до острова и доставили путешественников на берег.

Отмечается, что в помощи медиков они не нуждались.

"В области накануне было объявлено штормовое предупреждение. МЧС просит граждан прислушиваться рекомендаций спасателей и не выходить на лодках в темное время суток, при непогоде и штормовых предупреждениях", – обратились спасатели к жителям и гостям региона.





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