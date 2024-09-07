Лента новостей
0
Қаз
#Послание Токаева – 2024 #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Двое взрослых и ребенок во время шторма застряли на острове на Бухтарминском водохранилище

спасатели помогли семье добраться до берега в ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2024 21:48 Фото: скриншот видео
7 сентября в поселке Октябрьский района Алтай, на Бухтарминском водохранилище, двое взрослых с ребенком на резиновой лодке уплыли на остров. Однако из-за сильного ветра и больших волн не смогли вернуться на берег, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС ВКО, спасатели на мотолодке добрались до острова и доставили путешественников на берег.

Отмечается, что в помощи медиков они не нуждались.

"В области накануне было объявлено штормовое предупреждение. МЧС просит граждан прислушиваться рекомендаций спасателей и не выходить на лодках в темное время суток, при непогоде и штормовых предупреждениях", – обратились спасатели к жителям и гостям региона.


Ранее спасатели Актобе помогли попавшей в беду трехлетней девочке.

Читайте также

Операционная, операция, капельница
Массовое отравление школьников произошло в Мангистау
мусоровоз, пожар
Момент взрыва мусоровоза попал на видео в Мангистауской области
Пожар, огонь, возгорание, пожарный, пожарные, пожарная служба
Тушение пожара в банном комплексе сняли на видео в Актобе
Елена Беляева
МЧС РК Восточно-Казахстанская область 2024 год Спасатели
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
тенге в руке
Сколько нужно иметь денег на депозите и как безбедно жить на проценты
магазин и покупатель
В России началась дефляция: как это отразится на ценах в Казахстане
Снег и заморозки ожидаются в Казахстане
Снег и заморозки ожидаются в Казахстане
Ипотека, покупка дома, квартиры, кредит, покупка жилья
Казахстанцам напомнили про штраф, который может "прилететь" за непредставление декларации 270.00 в срок
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: