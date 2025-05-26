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Происшествия

Двое рыбаков потерялись на водохранилище в Туркестанской области

спасение, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2025 00:14 Фото: МЧС РК
В Шардаринском водохранилище двое мужчин на резиновой лодке отправились на рыбалку, но с наступлением темноты потеряли ориентир и не смогли самостоятельно вернуться к берегу, сообщает Zakon.kz.

Мужчины позвонили в экстренную службу по номеру 112. 

На место оперативно прибыли спасатели. В одном километре от берега они обнаружили двух рыбаков 1986 года рождения и доставили их на берег. Медицинская помощь мужчинам не потребовалась.

МЧС напоминает о необходимости соблюдать меры безопасности на водоёмах. В случае чрезвычайной ситуации следует обращаться по номеру 112.

Иногда помощь приходит не от спасателей, а от обычных людей. На дня в ВКО наградили студента, спасшего тонущего ребенка. 

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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