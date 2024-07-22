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В ВКО ликвидировали пожар в бане

В ВКО ликвидировали пожар в бане , фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 05:30 Фото: МЧС РК
В поселке Новая Бухтарма района Алтай во дворе одного из частных жилых домов произошло загорание бани на площади 10 квадратных метров, сообщает Zakon.kz,

Как отметили в МЧС РК огонь полностью ликвидирован. Пострадавших нет, причина устанавливается.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 101 или 112.

Ранее сообщалось, что в Алматы 21 июля чуть не сгорели склады возле барахолки. Спасатели не дали распространиться пожару на складах по ул. Москвина в районе барахолки.

А в городе Хромтау Актюбинской области 21 июля пожарные спасли из пожара 55 человек, в их числе 18 детей.

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