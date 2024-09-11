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Шелуха горела на территории элеватора в Акмолинской области

Пожар на складе, пожар на складских помещениях, горящие склады, горящие складские помещения, тушение складов, огонь, возгорание складских помещений, пожарный кран, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 08:41 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
11 сентября в городе Державинск Жаркаинского района на территории элеватора горела шелуха. сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба ДЧС Акмолинской области, пожар случился в зерносушильном оборудовании. Там, в результате потоков горячего воздуха загорелась шелуха.

Пожар, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 08:41

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев, удалось не допустить распространения горения за пределы агрегата. Силами ДЧС пожар полностью ликвидирован.

Пожар, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 08:41

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Часами ранее из студенческого общежития в Жетысуской области эвакуировали 32 человека.

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Из студенческого общежития в Жетысуской области эвакуировали 32 человека
Алия Абди
Акмолинская область Пожар 2024 год
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