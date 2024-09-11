Шелуха горела на территории элеватора в Акмолинской области

11 сентября в городе Державинск Жаркаинского района на территории элеватора горела шелуха. сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба ДЧС Акмолинской области, пожар случился в зерносушильном оборудовании. Там, в результате потоков горячего воздуха загорелась шелуха.

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев, удалось не допустить распространения горения за пределы агрегата. Силами ДЧС пожар полностью ликвидирован.

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

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