Больше 500 тысяч тенге заплатит вандал, разрушивший вазоны с цветами в Костанае

Полиция оштрафовала нарушителя, а акимат добавил к штрафу счет за уничтоженные вазоны и цветы. Нетрезвый горожанин буквально растоптал полсотни вазонов с цветами на проспекте Абая практически в центре города, сообщает Zakon.kz.

Превратив чей-то труд в мусор, мужчина оставил его прямо на проезжей части.

"Нарушителем оказался 26-летний житель Костаная. Полицейские задержали его на соседней улице. Медосвидетельствование показало, что мужчина находился в опьянении средней степени. Его поместили в изолятор временного содержания. Он также успел повредить входную дверь круглосуточного магазина", – сообщили в ДП Костанайской области.

Натворить дел вандал успел сразу на четыре статьи КоАП. Его наказали за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде, за мелкое хулиганство, за умышленное повреждение чужого имущества. Причем по каждому отдельно взятому факту (вазоны и дверь магазина) составили отдельные протоколы. В сумме это более чем 150 тыс. тенге штрафа.

Фото предоставлено ДП Костанайской области

"Специально разбил и уничтожил цветы. Дикость какая-то. Сейчас нарушитель находится под арестом. Должна быть позиция акимата: таких людей надо наказывать по максимуму. И в суд надо нашим представителям заходить тоже. Мы предъявили ему иск на 360 тыс. тенге. Надо теперь восстанавливать то, что он разрушил", – прокомментировал аким Костаная Марат Жундубаев.

Глава областного центра добавил, что был зафиксирован еще один факт вандализма. Причем также на одной из центральных улиц города. На этот раз на проспекте Назарбаева. Именно вандализмом посчитали решение одного из предпринимателей города расширить парковку у арендуемого им магазина и обустроить дополнительный заезд. Попутно уничтожили больше 150 корней кизильника, который высадили буквально год назад. Помимо этого, нарушитель снял 20 метров бордюрного камня, повредил асфальт. И все это без согласования с местными властями.

Этого вандала признали виновным в повреждении дороги, невыполнении требований по производству работ на дорогах, а также за нарушение правил благоустройства населенных пунктов. Сумма штрафов составит более 50 тыс. тенге. Аким Костаная дал поручение юридическому отделу принять участие в суде. Иск на нарушителя за нанесение ущерба зеленым насаждениям тоже подадут. Сумму пока не озвучили.

В Костанае стали регулярно фиксировать факты вандализма, публично о них говорить и наказывать нарушителей. В августе 2024 года речь шла о владельце рекламной стойки, который кронировал, опять же, без разрешения властей, дерево. Все потому, что дерево закрывало часть рекламы. Власти рассматривают в качестве наказания даже расторжение договора аренды земельного участка, на котором установлена конструкция.

Почему граждане становятся вандалами? Психоаналитики говорят о чувстве зависти и желании разрушить то, что было кем-то создано.

Политика "нулевой" терпимости к правонарушениям для Казахстана очень важна. Это укрепление правопорядка, повышение доверия к власти, создание благоприятного климата для иностранных инвесторов, которым важна стабильность и предсказуемость общества. По теории "разбитых окон" попустительство общества к мелким правонарушениям провоцирует людей на совершение аналогичных или более серьезных правонарушений. Люди начинают думать, что если другим можно, то почему нельзя мне? Поэтому и важна политика "нулевой терпимости".

Случаи вандализма в Казахстане стали настолько частыми, что на них обратил внимание даже глава государства Касым-Жомарт Токаев на состоявшемся в мае 2024 года заседании Национального курултая в Атырау.

"Еще одно крайне негативное явление – вандализм. К сожалению, повальная порча всего, начиная от общественного имущества и заканчивая многовековым культурным наследием, уже стала нормой. Только взгляните на Жумбактас в Бурабае, Кемпиртас в Баянауле, неповторимую красоту которых затмевают различные надписи. Зачем нужно разрушать лифты в жилых домах, детские площадки во дворах, остановки на улицах?! Все это свидетельствует о невоспитанности и бескультурье", – сказал он тогда.

С начала 2024 года судом за умышленное повреждение чужого имущества, осквернение зданий и жилых помещений к ответственности в стране были привлечены больше 5 тыс. человек. В Астане за это же время наказали 100 вандалов.

Zakon.kz рассказывал том, что предлагают специалисты для борьбы с этой напастью. Пока же факты вандализма фиксируют регулярно. В Акмолинской области в мае 2024 года вандал разрушил сквер памяти ветеранов. Виновника нашли, им оказался 17-летний парень.

В Актобе минувшим летом вандалы нанесли серьезный ущерб парку авиатехники. Неизвестные разрисовали самолеты и выбили иллюминаторы.