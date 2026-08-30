#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+31°
$
464.77
541.36
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+31°
$
464.77
541.36
5.41
События

Грузовик загорелся во время движения в Алматы

Пожарная часть Алматы, пожарная часть в Алматы, пожарная часть, пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарный автомобиль, пожарная служба, пожарный, пожарные, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2026 15:47 Фото: Zakon.kz
Грузовик ЗИЛ загорелся во время движения по проспекту Толе би в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Возгорание произошло на пересечении с улицей Байтурсынова. Сначала из-под капота грузовика пошел дым, после чего машину охватило пламя.

На место прибыли пожарные, полиция и бригада скорой помощи. Пожарные ликвидировали возгорание, а полицейские оцепили опасную зону. Медицинская помощь никому не потребовалась.

После тушения грузовик убрали с проезжей части, чтобы восстановить движение транспорта. Причина пожара устанавливается.

Ранее пятерых детей спасли при пожаре в жилом доме Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
спасение
16:27, Сегодня
Всю ночь искали туристку, заблудившуюся в горах под Алматы
автобус, пожар
12:35, 05 июля 2025
Пассажирский автобус вспыхнул в Алматы во время движения
Ремонт, дорога, спецтехника, рабочие
13:53, 20 июня 2026
Движение на участке улицы Толе би временно ограничат в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Тойшибекова после победного броска
16:43, Сегодня
Казахстанка Тойшибекова проиграла на Grand Slam в Швейцарии, но может завоевать "бронзу"
Арапов выходит на татами
16:20, Сегодня
Арапов прошёл два круга Grand Slam в Швейцарии, но уступил в третьей схватке
Елена Рыбакина наносит удар
15:54, Сегодня
Елена Рыбакина "забронировала" корт для тренировки на US Open
Байкамуров проводит прием
15:28, Сегодня
Казахстанец Байкамуров проиграл узбекистанцу Сарсенбаеву на Grand Slam по дзюдо в Лозанне
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: