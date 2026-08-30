Грузовик загорелся во время движения в Алматы
Фото: Zakon.kz
Грузовик ЗИЛ загорелся во время движения по проспекту Толе би в Алматы, сообщает Zakon.kz.
Возгорание произошло на пересечении с улицей Байтурсынова. Сначала из-под капота грузовика пошел дым, после чего машину охватило пламя.
На место прибыли пожарные, полиция и бригада скорой помощи. Пожарные ликвидировали возгорание, а полицейские оцепили опасную зону. Медицинская помощь никому не потребовалась.
После тушения грузовик убрали с проезжей части, чтобы восстановить движение транспорта. Причина пожара устанавливается.
Ранее пятерых детей спасли при пожаре в жилом доме Алматы.
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