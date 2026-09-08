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Происшествия

Неожиданного "гостя" обнаружили возле здания в Темиртау

Спасатели, МЧС, змеи, Темиртау , фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 19:24 Фото: pixabay
В Карагандинской области спасатели поймали змею, замеченную в городе местными жителями, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС, сегодня, 8 сентября 2026 года, на пульт 112 поступило сообщение о том, что возле здания на улице Мичурина в Темиртау была замечена змея.

"Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место. С помощью специального инструмента для отлова змей пресмыкающееся безопасно поймали и выпустили на открытой территории вдали от населенного пункта", – сообщили там.

Уточняется, что пострадавших нет.

Граждан призвали не пытаться ловить змей самостоятельно в случае их обнаружения. Следует сохранять безопасную дистанцию и незамедлительно звонить по номеру 112.

Примечательно, что на днях карагандинцы вызвали спасателей из-за большой змеи. Сотрудники МЧС отловили ее вблизи их дома.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Корреспондент
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