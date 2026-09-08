Неожиданного "гостя" обнаружили возле здания в Темиртау
Фото: pixabay
В Карагандинской области спасатели поймали змею, замеченную в городе местными жителями, сообщает Zakon.kz.
По данным МЧС, сегодня, 8 сентября 2026 года, на пульт 112 поступило сообщение о том, что возле здания на улице Мичурина в Темиртау была замечена змея.
"Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место. С помощью специального инструмента для отлова змей пресмыкающееся безопасно поймали и выпустили на открытой территории вдали от населенного пункта", – сообщили там.
Уточняется, что пострадавших нет.
Граждан призвали не пытаться ловить змей самостоятельно в случае их обнаружения. Следует сохранять безопасную дистанцию и незамедлительно звонить по номеру 112.
Примечательно, что на днях карагандинцы вызвали спасателей из-за большой змеи. Сотрудники МЧС отловили ее вблизи их дома.
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