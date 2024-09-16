Автомобиль с четырьмя детьми перевернулся на трассе Павлодар – Семей

13 сентября около 15:00 на трассе Павлодар – Семей перевернулся автомобиль. В машине находились четверо детей, сообщает Zakon.kz.

По информации Pavlodarnews.kz, 15-летнюю девочку с переломом ключицы госпитализировали в травматологическое отделение. 12-летний мальчик получил ушибленную рану надбровной области справа, ссадины обеих кистей.

"Лечение проходит амбулаторно. Девятилетнего мальчика с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга госпитализировали в травматологическое отделение. Двухлетнюю девочку с ушибами и ссадинами наблюдают амбулаторно", – говорится в сообщении.

По данным медиков, состояние детей на сегодняшний день удовлетворительное. Старшей девочке провели операцию.

Ранее сообщалось, что помощь спасателей понадобилась, чтобы достать из искореженного автомобиля женщину. Отметим, что ДТП случилось в Экибастузе в обед 14 сентября.