Квартира загорелась в девятиэтажке в Петропавловске: спасатели эвакуировали 220 человек
Фото: Zakon.kz
В девятиэтажном жилом доме на улице Парковая в Петропавловске 17 сентября произошел пожар, в результате которого спасатели эвакуировали 220 человек, включая 21 ребенка, сообщает Zakon.kz.
Как отметили в МЧС Казахстана, возгорание началось на восьмом этаже, где загорелись домашние вещи и мебель.
Спасатели, используя лестничный марш, спасли троих человек, а также эвакуировали остальных жильцов здания. Один человек был госпитализирован.
Пожар был полностью ликвидирован, причины инцидента устанавливаются.
Ранее сообщалось о другом происшествии. Пожар на зернохранилище потушили огнеборцы в Уральске.
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