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Квартира загорелась в девятиэтажке в Петропавловске: спасатели эвакуировали 220 человек

Пожар, огонь, возгорание, пожарный, пожарные, пожарная служба, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 21:06 Фото: Zakon.kz
В девятиэтажном жилом доме на улице Парковая в Петропавловске 17 сентября произошел пожар, в результате которого спасатели эвакуировали 220 человек, включая 21 ребенка, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в МЧС Казахстана, возгорание началось на восьмом этаже, где загорелись домашние вещи и мебель.

Спасатели, используя лестничный марш, спасли троих человек, а также эвакуировали остальных жильцов здания. Один человек был госпитализирован.


Пожар был полностью ликвидирован, причины инцидента устанавливаются.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Пожар на зернохранилище потушили огнеборцы в Уральске. 

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