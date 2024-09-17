Квартира загорелась в девятиэтажке в Петропавловске: спасатели эвакуировали 220 человек

В девятиэтажном жилом доме на улице Парковая в Петропавловске 17 сентября произошел пожар, в результате которого спасатели эвакуировали 220 человек, включая 21 ребенка, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в МЧС Казахстана, возгорание началось на восьмом этаже, где загорелись домашние вещи и мебель.

Спасатели, используя лестничный марш, спасли троих человек, а также эвакуировали остальных жильцов здания. Один человек был госпитализирован.





Пожар был полностью ликвидирован, причины инцидента устанавливаются.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Пожар на зернохранилище потушили огнеборцы в Уральске.