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Автобус сбил 86-летнего пенсионера в Алматы

Автобус, общественный транспорт, городской транспорт, пассажиры, улица , фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 13:10 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 18 сентября 2024 года, на пересечении проспектов Абая и Сейфуллина автобус сбил пенсионера, стоящего на остановочном комплексе. Мужчину госпитализировали, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе городского Департамента полиции уточнили, что дорожно-транспортное происшествие (ДТП) зафиксировали около 10 утра в Алмалинском районе.

"Водитель 118 маршрута, принадлежащего частному перевозчику, допустил наезд на пенсионера, который стоял на остановке".Пресс-служба ДП Алматы

Мужчину с различными телесными повреждениями госпитализировали.

"Сотрудники управления полиции Алмалинского района начали расследование по факту ДТП".Пресс-служба ДП Алматы

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием о состоянии пенсионера в Управление общественного здравоохранения (УОЗ). Специалисты подчеркнули, что пациент был доставлен в Центральную городскую клиническую больницу, где ему провели экстренное оперативное вмешательство.

"В настоящее время состояние пациента оценивается как тяжелое, стабильное. Он находится в отделении реанимации под постоянным медицинским наблюдением".Пресс-служба УОЗ Алматы

Также в полиции рассказали, что днем ранее, 17 сентября, произошел аналогичный случай. Тогда автобус наехал на пенсионера, переходившего дорогу в неположенном месте, в районе Атакента.

Ночью в городе произошла другая авария: тогда автомобиль занесло из-за дождя по дороге с Медеу. В результате пострадали два пассажира: их госпитализировали. А водителя отправили на медицинское освидетельствование.

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