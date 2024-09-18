Автобус сбил 86-летнего пенсионера в Алматы
В пресс-службе городского Департамента полиции уточнили, что дорожно-транспортное происшествие (ДТП) зафиксировали около 10 утра в Алмалинском районе.
"Водитель 118 маршрута, принадлежащего частному перевозчику, допустил наезд на пенсионера, который стоял на остановке".Пресс-служба ДП Алматы
Мужчину с различными телесными повреждениями госпитализировали.
"Сотрудники управления полиции Алмалинского района начали расследование по факту ДТП".Пресс-служба ДП Алматы
Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием о состоянии пенсионера в Управление общественного здравоохранения (УОЗ). Специалисты подчеркнули, что пациент был доставлен в Центральную городскую клиническую больницу, где ему провели экстренное оперативное вмешательство.
"В настоящее время состояние пациента оценивается как тяжелое, стабильное. Он находится в отделении реанимации под постоянным медицинским наблюдением".Пресс-служба УОЗ Алматы
Также в полиции рассказали, что днем ранее, 17 сентября, произошел аналогичный случай. Тогда автобус наехал на пенсионера, переходившего дорогу в неположенном месте, в районе Атакента.
Ночью в городе произошла другая авария: тогда автомобиль занесло из-за дождя по дороге с Медеу. В результате пострадали два пассажира: их госпитализировали. А водителя отправили на медицинское освидетельствование.