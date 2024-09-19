За прошедшие сутки огнеборцы потушили 10 автомобилей

Фото: Zakon.kz

За прошедшие сутки огнеборцы потушили 10 автомобилей. Инциденты произошли в Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Мангистауской областях и в Жетысуской области. Огонь затронул Алматы, Караганду и Павлодар, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: