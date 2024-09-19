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За прошедшие сутки огнеборцы потушили 10 автомобилей

Пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарный автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 02:09 Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки огнеборцы потушили 10 автомобилей. Инциденты произошли в Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Мангистауской областях и в Жетысуской области. Огонь затронул Алматы, Караганду и Павлодар, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, спасатели потушили 5 легковых и 5 грузовых автомобилей. Пострадавших нет.

Огнеборцы напомнили как избежать возгорания автомобиля:

  • вовремя проходите техосмотр;
  • устанавливайте электронику только в специализированных центрах;
  • всегда держите исправный огнетушитель в салоне автомобиля.

Ранее в Жезказгане дети оказались в запертой квартире с задымлением.

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