За прошедшие сутки огнеборцы потушили 10 автомобилей
Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки огнеборцы потушили 10 автомобилей. Инциденты произошли в Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Мангистауской областях и в Жетысуской области. Огонь затронул Алматы, Караганду и Павлодар, сообщает Zakon.kz.
По информации МЧС, спасатели потушили 5 легковых и 5 грузовых автомобилей. Пострадавших нет.
Огнеборцы напомнили как избежать возгорания автомобиля:
- вовремя проходите техосмотр;
- устанавливайте электронику только в специализированных центрах;
- всегда держите исправный огнетушитель в салоне автомобиля.
Ранее в Жезказгане дети оказались в запертой квартире с задымлением.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript