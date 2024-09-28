За прошедшие сутки пожарные потушили пять автомобилей

Фото: Zakon.kz

За прошедшие сутки пожарные потушили пять автомобилей. Инциденты произошли в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской и Павлодарских областях, сообщает Zakon.kz.

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