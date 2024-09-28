За прошедшие сутки пожарные потушили пять автомобилей
Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки пожарные потушили пять автомобилей. Инциденты произошли в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской и Павлодарских областях, сообщает Zakon.kz.
Спасатели МЧС ликвидировали загорания 2 легковых и 1 грузового автомобиля, 1 бульдозера и 1 прицепа.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Пострадавших в инцидентах нет.
МЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности на автотранспорте.
Ранее выяснилось, что в столичной заброшке также потушили ночной пожар.
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