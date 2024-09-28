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За прошедшие сутки пожарные потушили пять автомобилей

Форма пожарного, пожарный, пожарные, пожарная служба, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2024 07:15 Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки пожарные потушили пять автомобилей. Инциденты произошли в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской и Павлодарских областях, сообщает Zakon.kz.

Спасатели МЧС ликвидировали загорания 2 легковых и 1 грузового автомобиля, 1 бульдозера и 1 прицепа.

Спасатели потушили пожар, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2024 07:15

Фото: пресс-служба МЧС РК

Пострадавших в инцидентах нет.

МЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности на автотранспорте.

Ранее выяснилось, что в столичной заброшке также потушили ночной пожар.

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