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Осы свили большое гнездо на детской площадке в Астане

осиное гнездо на детской площадке в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 18:20 Фото: пресс-служба МЧС РК
20 сентября на одной из детских площадок жилого комплекса в Астане люди обнаружили большое осиное гнездо, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС, прибыв на место происшествия, провели все необходимые работы по ликвидации.

"Благодаря слаженным и оперативным действиям спасателей опасность была устранена и дети могут вновь безопасно играть на площадке", – рассказали в министерстве.


Ранее жители Атырау все чаще стали встречаться с необычными членистоногими в черте города. Один из них поймал каракурта на своем приусадебном участке, а также снял на видео паука-осу размером со спичечный коробок.

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