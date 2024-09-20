Осы свили большое гнездо на детской площадке в Астане

20 сентября на одной из детских площадок жилого комплекса в Астане люди обнаружили большое осиное гнездо, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС, прибыв на место происшествия, провели все необходимые работы по ликвидации.



"Благодаря слаженным и оперативным действиям спасателей опасность была устранена и дети могут вновь безопасно играть на площадке", – рассказали в министерстве.





Ранее жители Атырау все чаще стали встречаться с необычными членистоногими в черте города. Один из них поймал каракурта на своем приусадебном участке, а также снял на видео паука-осу размером со спичечный коробок.