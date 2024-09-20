О состоянии водителя грузовика – участника массового ДТП в Алматы – рассказали врачи

В Управлении здравоохранения города Алматы рассказали Zakon.kz о состоянии госпитализированного с места массового ДТП водителя грузовика.

Как выяснилось, после обследования его отпустили домой.

"Пациент доставлен в Городскую клиническую больницу N7. После всех необходимых обследований был отправлен на амбулаторное лечение по месту жительства". Управление здравоохранения города Алматы

Напомним, сегодня в Алатауском районе южной столицы, недалеко от надземного пешеходного перехода, в результате плохого самочувствия водитель грузовой машины столкнулся с десятью автомобилями.

По словам очевидцев аварии, у водителя грузовой автомашины за рулем мог произойти приступ эпилепсии. Именно это и послужило причиной ДТП.

В Департаменте полиции Алматы подтвердили информацию об ухудшении здоровья водителя грузовика.

Ночью 18 сентября в Алматы по улице Ханов Керея и Жанибека случилось ДТП. Из-за мокрой дороги водитель не справился с управлением.