О состоянии водителя грузовика – участника массового ДТП в Алматы – рассказали врачи
Фото: Zakon.kz
В Управлении здравоохранения города Алматы рассказали Zakon.kz о состоянии госпитализированного с места массового ДТП водителя грузовика.
Как выяснилось, после обследования его отпустили домой.
"Пациент доставлен в Городскую клиническую больницу N7. После всех необходимых обследований был отправлен на амбулаторное лечение по месту жительства". Управление здравоохранения города Алматы
Напомним, сегодня в Алатауском районе южной столицы, недалеко от надземного пешеходного перехода, в результате плохого самочувствия водитель грузовой машины столкнулся с десятью автомобилями.
По словам очевидцев аварии, у водителя грузовой автомашины за рулем мог произойти приступ эпилепсии. Именно это и послужило причиной ДТП.
В Департаменте полиции Алматы подтвердили информацию об ухудшении здоровья водителя грузовика.
Ночью 18 сентября в Алматы по улице Ханов Керея и Жанибека случилось ДТП. Из-за мокрой дороги водитель не справился с управлением.
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