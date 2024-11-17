В Семее спасатели освободили двух малышей, запертых в квартире на седьмом этаже. Инцидент произошел, когда дети закрыли дверь на щеколду, пока бабушка выносила мусор, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС РК дети 2021 и 2023 года рождения закрыли дверь на щеколду и оказались запертыми в одной из городских многоэтажек города Семей по проспекту Шакарима.

На помощь оперативно прибыли спасатели Абайской области. Сотрудник службы спасения Ербулан Кулсунов, используя альпинистское снаряжение, спустился с седьмого этажа на балкон шестого этажа, проник в квартиру через окно и открыл дверь изнутри.

Детей благополучно передали бабушке. Постравдавших нет.

МЧС рекомендует не оставлять детей без присмотра.

Ранее сообщалось, что спасатели Петропавловска помогли попавшему в беду трехлетнему малышу.