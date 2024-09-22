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Законодательство РК

Житель Астаны хотел избавить магазин от просроченного печенья и получил штраф

печенье, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2024 12:00 Фото: pixabay
В Астане мужчину признали виновным в мелком хулиганстве за скандал, который он устроил в одном из супермаркетов столицы, сообщает Zakon.kz.

В городском специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям пояснили, что покупатель, находясь в супермаркете, бросал печенье, взятое с прилавка, в корзину и кулаком помял его, то есть повредил товар.

"Мужчина свою вину не признал и пояснил, что в этом магазине неоднократно видел выставленный на реализацию некачественный товар (без маркировки). Когда он пришел за покупками в очередной раз, то решил собрать этот товар и предоставить кассиру с целью проверки, чтобы предотвратить реализацию некачественной продукции", – говорится в сообщении пресс-службы суда.

В итоге жителя столицы признали виновным в совершении мелкого хулиганства по ч. 1 ст. 434 КоАП РК. Его наказали штрафом в размере 20 МРП – 73 840 тенге.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Ранее жительницу Алматинской области оштрафовали после жалоб соседей, которых она пугала пророчествами о скором конце света.

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