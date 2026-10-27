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Общество

Жителей Астаны напугал мужчина, бросавшийся на прохожих и автомобили

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 04:11 Фото: pexels
В Астане задержали мужчину, который устроил дебош на проезжей части и бросался на автомобили, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 27 октября 2026 года в Департаменте полиции Астаны, мужчина находился в состоянии опьянения. Он сначала попытался напасть на прохожего, после чего стал бросаться на проезжающие автомобили, создавая угрозу безопасности участников дорожного движения.

"Сотрудниками полиции установлен и задержан 30-летний житель столицы. В отношении мужчины возбуждено административное производство по факту мелкого хулиганства", – проинформировали в ДП Астаны.

Решением суда ему был назначен арест сроком на семь суток.

Еще одно скандальное видео с угрозами и нецензурной бранью взбудоражило Казнет. В Астане 22-летний квартирант набросился с кулаками на владельца жилья.

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Камила Салкымбаева
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