Жителей Астаны напугал мужчина, бросавшийся на прохожих и автомобили

В Астане задержали мужчину, который устроил дебош на проезжей части и бросался на автомобили, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 27 октября 2026 года в Департаменте полиции Астаны, мужчина находился в состоянии опьянения. Он сначала попытался напасть на прохожего, после чего стал бросаться на проезжающие автомобили, создавая угрозу безопасности участников дорожного движения.

"Сотрудниками полиции установлен и задержан 30-летний житель столицы. В отношении мужчины возбуждено административное производство по факту мелкого хулиганства", – проинформировали в ДП Астаны.

Решением суда ему был назначен арест сроком на семь суток.

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