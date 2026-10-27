Жителей Астаны напугал мужчина, бросавшийся на прохожих и автомобили
Фото: pexels
В Астане задержали мужчину, который устроил дебош на проезжей части и бросался на автомобили, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили 27 октября 2026 года в Департаменте полиции Астаны, мужчина находился в состоянии опьянения. Он сначала попытался напасть на прохожего, после чего стал бросаться на проезжающие автомобили, создавая угрозу безопасности участников дорожного движения.
"Сотрудниками полиции установлен и задержан 30-летний житель столицы. В отношении мужчины возбуждено административное производство по факту мелкого хулиганства", – проинформировали в ДП Астаны.
Решением суда ему был назначен арест сроком на семь суток.
Еще одно скандальное видео с угрозами и нецензурной бранью взбудоражило Казнет. В Астане 22-летний квартирант набросился с кулаками на владельца жилья.
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