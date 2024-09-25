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132 кг карпа незаконно выловили казахстанцы на озере в Акмолинской области

132 кг карпа незаконно выловили казахстанцы на озере Жукей , фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2024 19:31 Фото: pixabay
Четвертое за неделю задержание браконьеров произошло на озере Жукей Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ДП Акмолинской области рассказали, что 24 сентября к сотрудникам полиции Бурабайского района обратился инспектор ГНПП "Бурабай". Он сообщил о факте незаконной рыбалки на озере Жукей.

Стражи порядка на месте задержали браконьеров. Ими оказались двое жителей Астаны – 45 и 49 лет, а также 50-летний уроженец Жамбылской области. У них изъята рыба породы карп весом 132 кг. По данному факту начато досудебное расследование.

Ранее двоих браконьеров инспекторы нашли именно благодаря мониторингу соцсетей, а полиция помогла найти их и наказать.

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