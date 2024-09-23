Костанайских браконьеров-рыболовов "ловят" в соцсетях

Двоих нарушителей в 2024 году инспекторы нашли именно благодаря мониторингу соцсетей, а полиция помогла найти их и наказать, сообщает Zakon.kz.

Рыбаку-нелегалу в Костанайской области несложно затеряться. Уже второе обильное на осадки лето благоприятно влияет на озера региона, которых более 5 тысяч. Часть из них этим летом разлилась и до сих пор не вернулась в привычные границы. Поэтому следить сразу за всеми сложно. Потому сотрудники Тобол-Торгайской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства используют новые методы и технологии в борьбе с браконьерами.

"За последние два года мы получили на вооружение не только автомобили и новые моторные лодки, но и два дрона. Эти машины помогают нам с высоты отслеживать тех, кто пытается, грубо говоря, отсидеться в камышах. Выписать протокол тоже стало проще – для наших инспекторов закупили планшеты", – отметил руководитель отдела рыбной инспекции по Костанайской области Даут Тажибаев.

Рыбаки-браконьеры все чаще стали удить рыбу в темное время суток в надежде на то, что их не поймают. Но инспекторы тоже скорректировали график. Теперь в дневное время они, помимо рейдов, ведут мониторинг соцсетей. Два рыбака уже поплатились деньгами за ловлю без разрешения. Полицейские помогли инспекторам найти и оштрафовать нарушителей.

С начала года среди рыболовов выявили сразу 134 нарушителя. Сумма наложенных штрафов составила 2,6 млн тенге. Только за неделю работы в сентябре 2024 года в рамках рейдов зафиксировали 14 административных дел за нарушение правил рыбной ловли.

Среди нарушителей не только увлеченные рыбаки, готовые ради хорошей ловли забыть про путевку или войти в раж и забыть остановиться. Этим летом инспекторы выявили предпринимателя, который, не имея квоты на рыбную ловлю, продавал путевки.

"В Костанайской области чаще всего фиксируем факты промысловой ловли без разрешительных документов, либо любительский лов без путевок. Регулярно фиксируем ловлю во время нереста, что запрещено. Либо использование запрещенных оружий лова, в том числе сетей", – отметили в инспекции.

Фото: Тобол-Торгайская МБИ рыбного хозяйства

Минувшим летом костанайцы поднимали проблему запрета ловли на Каратомарском и Верхнетобольском водохранилищах. Изучение вопроса позволило понять, что причиной оказалась человеческая ошибка. Предприятия, которые имеют право на выдачу путевок на ловлю на этих водоемах, не подали вовремя документы. Сегодня разрешение на квоту подписано на уровне министерства, но сами путевки выдавать еще не начали. Рыбаки Денисовского и других районов, которые все же выходят на лов на водохранилища, свою неправоту признают. И платят штрафы, хотя и возмущаются такой несправедливости.

А вот один из рыбаков на озере Койбагор в Карасуском районе рыбачил явно не для собственного удовольствия. Больше 120 килограммов рыбы поймал он в свои сети. Инспекторы рассказали, что изъяли и сети, и рыбу. По предварительным подсчетам, размер нанесенного ущерба составил около 700 тыс. тенге. Мужчину ждет суд и как минимум штраф.

Инспекторы признают, что нередко рыбаки попадаются на незнании правил и требований. Zakon.kz собрал рекомендации и советы, чтобы не попасть на крючок инспекторов. Какие правила рыбной ловли надо соблюдать, можно прочитать здесь.

Действующие нормы стоит знать хотя бы потому, что в Казахстане будут усиливать борьбу с незаконным рыболовством. Речь идет во многом о морском промысле или водоемах, что впадают в Мировой океан.