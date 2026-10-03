689 кг карпа и ущерб около 5 млн тенге: незаконную добычу рыбы обнаружили в Акмолинской области

В Акмолинской области полицейским поступила информация о возможной незаконной рыбалке. В результате выявлен факт крупного ущерба, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДП Акмолинской области пресекли факт незаконной добычи и перевозки рыбных ресурсов вблизи озера Мырзакольсор, расположенного возле села Кызылтан Зерендинского района.

Оперативники установили машину марки Toyota Sienna вблизи озера. Водитель, заметив сотрудников полиции, попытался скрыться. Информация об автомобиле была незамедлительно передана патрульным экипажам.

"Вскоре сотрудники патрульной полиции остановили указанную машину в поселке Застанционное. При осмотре салона обнаружено 26 мешков с рыбой породы карп. Общий вес изъятой рыбы составил около 689 кг. По предварительным данным, размер ущерба рыбным ресурсам оценивается в сумму около 5 млн тенге". ДП Акмолинской области

Фото: ДП Акмолинской области

Водитель 1993 года рождения оказался жителем Кокшетау. Он сказал, что его якобы попросили доставить рыбу в город.

"Кроме того, во время движения водитель допустил нарушение ПДД, проехал на запрещающий сигнал светофора. По данному факту в отношении него составлен административный протокол", – уточнили в Департаменте полиции.

По факту незаконной добычи рыбных ресурсов начато досудебное производство. В настоящее время устанавливаются происхождение изъятой рыбы, обстоятельства ее добычи и перевозки, а также лица, причастные к незаконной деятельности.

Фото: ДП Акмолинской области

В Жанаозене сотрудники полиции в ходе проверки оперативной информации выявили факт незаконного хранения и оборота рыб осетровых пород.