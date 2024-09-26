Огнеборцы в Улытауской области вынесли из горящей постройки котят

Обзор пожаров в жилом секторе за прошедшие сутки представляет Zakon.kz.

За последние сутки пожарные ликвидировали 13 пожаров в жилом секторе в Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Абайской, Улытауской областях и в городах Астана и Алматы.



МЧС потушили загорания 8 частных жилых домов и 5 хозяйственных построек.

Во время тушения пожара в Улытауской области огнеборцы вынесли из горящей хозяйственной постройки котят.

Ранее столичные спасатели потушили горевшую тандырную.

