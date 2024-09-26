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Столичные спасатели потушили горевшую тандырную

Спасатели потушили пожар, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 07:02 Фото: пресс-служба МЧС РК
Утром 26 сентября 2024 года столичные спасатели тушили возгорание в тандырной, пристроенной к двухэтажному зданию кафе по проспекту Жумабаева района Алматы, сообщает Zakon.kz.

Пожар локализован на предварительной площади 80 кв. м.

По уточненной информации, горела мебель, потолочное перекрытие и бытовая техника. Силами МЧС на безопасное место вынесено 6 газовых баллонов объемом 50 л.

Спасатели потушили пожар, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 07:02

Фото: пресс-служба МЧС РК

Пострадавших нет.

25 сентября пожар произошел в зернохранилище Акмолинской области. На его тушение был задействован поезд.

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