Столичные спасатели потушили горевшую тандырную
Фото: пресс-служба МЧС РК
Утром 26 сентября 2024 года столичные спасатели тушили возгорание в тандырной, пристроенной к двухэтажному зданию кафе по проспекту Жумабаева района Алматы, сообщает Zakon.kz.
Пожар локализован на предварительной площади 80 кв. м.
По уточненной информации, горела мебель, потолочное перекрытие и бытовая техника. Силами МЧС на безопасное место вынесено 6 газовых баллонов объемом 50 л.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Пострадавших нет.
25 сентября пожар произошел в зернохранилище Акмолинской области. На его тушение был задействован поезд.
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