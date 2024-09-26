Столичные спасатели потушили горевшую тандырную

Фото: пресс-служба МЧС РК

Утром 26 сентября 2024 года столичные спасатели тушили возгорание в тандырной, пристроенной к двухэтажному зданию кафе по проспекту Жумабаева района Алматы, сообщает Zakon.kz.

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