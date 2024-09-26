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Законодательство РК

Получила кредит в 200 тысяч долларов и скрылась: Турция выдала Казахстану 42-летнюю женщину

Доллары, деньги, конверт, коррупция, взятка , фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 12:19 Фото: Zakon.kz
В Турции задержали женщину, объявленную Казахстаном в международный розыск за совершение мошенничества в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Об этом 26 сентября 2024 года рассказали в Министерстве внутренних дел РК:

"При взаимодействии Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана с турецкими коллегами в городе Анталья задержана 42-летняя женщина, объявленная в международный розыск за совершение мошенничества в особо крупном размере".

По данным МВД, в 2009 году она, являясь заместителем директора одного из банков Актау, обратилась в кредитно-финансовую организацию с просьбой о получении кредита в размере 200 тыс. долларов на покупку недвижимого имущества.

"При получении денег женщина подделала подпись созаемщика и скрылась. Задержанная депортирована в Казахстан. В настоящее время находится под стражей".Пресс-служба МВД РК

Ранее сообщалось, что в Испании поймали россиянина, разыскиваемого восемь лет за разбой в Астане.

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