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Законодательство РК

Юрта сгорела в Акмолинской области

Юрта , фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 18:17 Фото: pixabay
26 сентября в селе Зеренда Зерендинского района во дворе частного жилого дома загорелась юрта. Пожарные вынесли из пламени газовый баллон, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе МЧС РК, в ходе тушения пожарные совместными усилиями вынесли из огня один газовый баллон в безопасную зону и ликвидировали пожар на площади 15 кв. м.

Жертв и пострадавших нет.

Днем ранее в Акмолинской области горело зернохранилище. В его тушении задействовали поезд.

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