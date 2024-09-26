Юрта сгорела в Акмолинской области

26 сентября в селе Зеренда Зерендинского района во дворе частного жилого дома загорелась юрта. Пожарные вынесли из пламени газовый баллон, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе МЧС РК, в ходе тушения пожарные совместными усилиями вынесли из огня один газовый баллон в безопасную зону и ликвидировали пожар на площади 15 кв. м.

Жертв и пострадавших нет.

Днем ранее в Акмолинской области горело зернохранилище. В его тушении задействовали поезд.