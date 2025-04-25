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Происшествия

В Алматы горело двухэтажное здание

Пожар в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 22:26 Фото: Zakon.kz
Вечером 25 апреля в Турксибском районе города Алматы горело двухэтажное здание, сообщает Zakon.kz.

Пожар произошел по адресу: ул. Громова, 15. На месте происшествия побывал фотокорреспондент Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz

По данным пресс-службы городского ДЧС, горело нефункционирующее административное здание. По прибытии пожарных расчетов происходило открытое горение здания.

Фото: Zakon.kz

"Огнеборцы оперативно локализовали пожар. Информация по пострадавшим не поступала", – говорится в сообщении ДЧС.

24 апреля в Кызылординской области из огня вытащили мужчину.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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