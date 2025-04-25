В Алматы горело двухэтажное здание
Фото: Zakon.kz
Вечером 25 апреля в Турксибском районе города Алматы горело двухэтажное здание, сообщает Zakon.kz.
Пожар произошел по адресу: ул. Громова, 15. На месте происшествия побывал фотокорреспондент Zakon.kz.
Фото: Zakon.kz
По данным пресс-службы городского ДЧС, горело нефункционирующее административное здание. По прибытии пожарных расчетов происходило открытое горение здания.
Фото: Zakon.kz
"Огнеборцы оперативно локализовали пожар. Информация по пострадавшим не поступала", – говорится в сообщении ДЧС.
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