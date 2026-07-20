Пожар вспыхнул в горах Алматинской области: к тушению привлекли вертолет

Жара осложнила тушение пожара в Алматинской области – авиация сбросила десятки тонн воды в Енбекшиказахском районе на территории государственного земельного запаса, чтобы локализовать возгорание сухой растительности. В ДЧС области поделились кадрами с места происшествия Zakon.kz.

Возгорание произошло в урочище Бактияр сай, расположенном примерно в 10 км от села Байдибек би. Огонь охватил сухую растительность на территории около четырех гектаров.

Фото: ДЧС Алматинской области

По предварительным данным, площадь пожара распространилась с большой скоростью из-за сильного ветра.

Тушение координирует начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области полковник Даурен Оразбеков.

В ликвидации возгорания задействованы 70 сотрудников МЧС, 15 единиц техники, включая вертолет Ми-8. Также к работам привлечены силы местных исполнительных органов и лесного хозяйства.

Фото: ДЧС Алматинской области

Авиация МЧС выполнила 12 сбросов воды общим объемом 36 тонн.

"Тушение осложняют аномальная жара и северо-западный ветер скоростью до 4 м/с", – отметили в ДЧС Алматинской области.

В ведомстве подчеркнули, что территория Иле-Алатауского государственного национального природного парка находится примерно в пяти километрах от очага возгорания. Ситуация находится на контроле МЧС.

В настоящее время пожар локализован. Работы по его полной ликвидации продолжаются.

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