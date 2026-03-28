#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
482.53
555.44
5.92
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
482.53
555.44
5.92
Происшествия

Крупный пожар произошел близ барахолки в Алматы

Крупный пожар тушат близ барахолки в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2026 16:12 Фото: МЧС РК
28 марта на Северном кольце в Алатауском районе Алматы загорелось строящееся трехэтажное здание, сообщает Zakon.kz, сообщает Zakon.kz.

В МЧС РК рассказали, что по прибытии пожарных на место установлено горение кровли трехэтажного строящегося административного здания.

"В считанные минуты пожарные-спасатели поднялись на кровлю, поданы водяные стволы. Для обнаружения очагов возгорания применяются бензорезы, развернуты пожарные автолестницы, через которые также осуществляется подача воды. Интенсивность горения снижена, площадь пожара уточняется".МЧС РК

На месте происшествия работают эвакуаторы Службы спасения ДЧС, которые оттаскивают припаркованные автомобили.

Также создан оперативный штаб, работают два боевых участка. На тушение подано шесть водяных стволов. Организовано оцепление места пожара сотрудниками полиции.

"Тушением пожара руководит начальник ДЧС Алматы Дамир Ермагамбетов. На месте происшествия находятся более 60 человек личного состава и около 20 единиц техники", – отметили в ведомстве.

В МЧС добавили, что пожар локализован, пострадавших нет.

Между тем, администрация государственного национального природного парка (ГНПП) "Чарын" выступила с заявлением об усилении рисков пожаров. Посетителей одного из самых знаменитых и посещаемых мест туризма в Казахстане попросили соблюдать меры безопасности.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: