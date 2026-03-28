Крупный пожар произошел близ барахолки в Алматы

28 марта на Северном кольце в Алатауском районе Алматы загорелось строящееся трехэтажное здание, сообщает Zakon.kz.

В МЧС РК рассказали, что по прибытии пожарных на место установлено горение кровли трехэтажного строящегося административного здания.

"В считанные минуты пожарные-спасатели поднялись на кровлю, поданы водяные стволы. Для обнаружения очагов возгорания применяются бензорезы, развернуты пожарные автолестницы, через которые также осуществляется подача воды. Интенсивность горения снижена, площадь пожара уточняется". МЧС РК

На месте происшествия работают эвакуаторы Службы спасения ДЧС, которые оттаскивают припаркованные автомобили.

Также создан оперативный штаб, работают два боевых участка. На тушение подано шесть водяных стволов. Организовано оцепление места пожара сотрудниками полиции.

"Тушением пожара руководит начальник ДЧС Алматы Дамир Ермагамбетов. На месте происшествия находятся более 60 человек личного состава и около 20 единиц техники", – отметили в ведомстве.

В МЧС добавили, что пожар локализован, пострадавших нет.

Между тем, администрация государственного национального природного парка (ГНПП) "Чарын" выступила с заявлением об усилении рисков пожаров. Посетителей одного из самых знаменитых и посещаемых мест туризма в Казахстане попросили соблюдать меры безопасности.