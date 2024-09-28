Избил и затолкал в багажник: житель Абайской области похитил бывшую жену

В Абайской области вынесли приговор мужчине, который похитил бывшую жену. Во время судебного разбирательства она простила экс-супруга, но это не спасло его от наказания, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился после ссоры в доме бывшей возлюбленной в селе Калбатау. В ходе конфликта мужчина разбил сотовый телефон экс-супруги, ударил ее кулаком в лицо, а затем, затолкав женщину в багажник ее же автомобиля, похитил.

В пресс-службе областного суда рассказали, что изначально дело рассматривали по п. 3 ч. 2 статьи 125 УК РК "Похищение человека с применением насилия, опасного для жизни или здоровья":

"Прокурор просил суд квалифицировать действия мужчины по части 1 статьи 125 УК РК, поскольку тот не применил насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшей. Сама женщина заявила, что прощает подсудимого, и просила строго его не наказывать".

Мужчина раскаялся в содеянном, пояснив, что сожалеет о случившемся.

В итоге суд пришел к выводу, что действия подсудимого следует переквалифицировать на ч. 1 статьи 125 УК РК и приговорить его к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что мужчина избил подругу, а затем устроил разборки с врачами и полицией в Мангистау. По факту угрозы или насильственных действий в отношении представителя власти начато досудебное расследование.