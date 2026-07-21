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События

Задержан ректор ЗКГУ Нурлан Сергалиев

Нурлан Сергалиев, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 14:12 Фото: wku.edu.kz
В социальных сетях появилась информация о задержании ректора Западно-Казахстанского государственного университета (ЗКГУ) им. Махамбета Утемисова и депутата областного маслихата Нурлана Сергалиева. Ее подтвердили в Министерстве науки и высшего образования (МНВО) РК, сообщает Zakon.kz.

О задержании ректора ЗКГУ стало известно из публикации юриста, член общественного совета Западно-Казахстанской области Бауыржана Ахметжана.

"По информации сотрудников Университета имени Махамбета Утемисова, сегодня ректор вуза Нурлан Хабибуллович Сергалиев был задержан по факту злоупотребления должностными полномочиями. В настоящее время по месту его работы проводятся обыски", – написал он в Facebook сегодня, 21 июля 2026 года.

По словам юриста, расследование ведет Служба по противодействию коррупции Департамента Комитета национальной безопасности по ЗКО.

По неофициальным данным, как пишет "Уральская Неделя", следственные действия в отношении Нурлана Сергалиева начаты по подозрению о растрате средств, выделенных государством университету на развитие науки.

В Миннауки и высшего образования РК информацию о задержании ректора ЗКГУ подтвердили.

"Министерству на данный момент неизвестны причины задержания, а также обстоятельства, изложенные в распространяемой информации. Вопросы, связанные с проведением следственных и иных процессуальных действий, относятся к компетенции правоохранительных органов. В случае поступления официальных запросов министерство окажет необходимое содействие в рамках действующего законодательства РК", – сообщили в пресс-службе МНВО РК.

10 июля 2026 года в КНБ прокомментировали информацию о задержании исполнявшего обязанности акима Атырау Тилека Махуова. Как отмечалось в соцсетях, он получил 100 млн тенге от компании, заинтересованной в корректировке проекта "Капитальный ремонт канализационных сетей города Атырау". В КНБ сообщили, что проводится досудебное расследование.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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