Вымогали деньги у школьницы: в Алматинской области за проступки детей наказали родителей
Фото: пресс-служба МВД РК
В Алматинской области установили и привлекли к ответственности родителей несовершеннолетних девочек, причастных к вымогательству денег у 15-летней школьницы, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе МВД РК пояснили, что инцидент случился в Карасайском районе:
"В рамках расследования установлено, что несовершеннолетние девочки оказывали психологическое давление на свою ровесницу, требуя у нее денежные средства. Данный факт был зарегистрирован в полиции, материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения".
Учитывая возраст школьниц, полиция провела работу по привлечению к ответственности их родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.
Подростков взяли на профилактический учет. Также внесено соответствующее представление в комиссию по делам несовершеннолетних при акимате района.
В июне 2024 года в Астане вынесли приговор двум школьницам, которые ограбили и избили несовершеннолетнюю девочку. Одна из них получила наказание в виде лишения свободы сроком на три года, поскольку уже достигла совершеннолетнего возраста.
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