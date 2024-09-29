Вымогали деньги у школьницы: в Алматинской области за проступки детей наказали родителей

В Алматинской области установили и привлекли к ответственности родителей несовершеннолетних девочек, причастных к вымогательству денег у 15-летней школьницы, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе МВД РК пояснили, что инцидент случился в Карасайском районе:

"В рамках расследования установлено, что несовершеннолетние девочки оказывали психологическое давление на свою ровесницу, требуя у нее денежные средства. Данный факт был зарегистрирован в полиции, материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения".

Учитывая возраст школьниц, полиция провела работу по привлечению к ответственности их родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

Подростков взяли на профилактический учет. Также внесено соответствующее представление в комиссию по делам несовершеннолетних при акимате района.

В июне 2024 года в Астане вынесли приговор двум школьницам, которые ограбили и избили несовершеннолетнюю девочку. Одна из них получила наказание в виде лишения свободы сроком на три года, поскольку уже достигла совершеннолетнего возраста.



