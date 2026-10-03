Грузовой автомобиль загорелся на трассе Алматы – Екатеринбург
Фото: instagram/112kz
В Костанайской области пожарным удалось ликвидировать возгорание грузового автомобиля, сообщает Zakon.kz.
В Карабалыкском районе на 208-м километре автодороги республиканского значения "Алматы – Екатеринбург", в пяти километрах от поселка Приуральское, произошло возгорание грузового автомобиля, перевозившего минеральную вату. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям ночью 3 октября 2026 года.
Сообщается, что грузовой автомобиль был полностью охвачен огнем:
"Пожарные незамедлительно приступили к тушению. В результате оперативных действий пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет".
Причина возгорания сейчас устанавливается.
В этот же день, 3 октября, в Актобе спасатели предотвратили взрыв – в районе моста Акжар загорелся автомобиль.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript