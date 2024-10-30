Частная баня вспыхнула открытым пламенем в ВКО

Фото: скриншот видео

30 октября в районе Алтай, станция Бухтарма по улице Железнодорожная на территории частного жилого дома загорелась баня, сообщает Zakon.kz.

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