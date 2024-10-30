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Законодательство РК

Частная баня вспыхнула открытым пламенем в ВКО

пожар в бане в ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 23:18 Фото: скриншот видео
30 октября в районе Алтай, станция Бухтарма по улице Железнодорожная на территории частного жилого дома загорелась баня, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС РК, огнеборцы потушили пожар на малой площади.

"Пострадавших нет, причина устанавливается. МЧС просит соблюдать правила пожарной безопасности!" – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в одном из многоэтажных домов Усть-Каменогорска 29 октября на втором этаже в квартире произошел пожар.

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