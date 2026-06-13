Пьете много чая? Врач предупредила о возможных последствиях

Российский врач-гастроэнтеролог Дарья Богомолова рассказала, к чему может привести чрезмерное употребление чая, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Газетой.Ru" 12 июня 2026 года специалист уточнила, что рекомендуемая норма потребления черного или зеленого чая для взрослого составляет 2-4 чашки в день.

Избыток чая, по словам Богомоловой, способен приводить к ряду негативных последствий для здоровья.

"При регулярном чрезмерном употреблении этого напитка в организм поступает большое количество фторидов, что в некоторых случаях может способствовать развитию флюороза – заболевания, при котором происходит поражение зубов и костной ткани, особенно в регионах с повышенным уровнем фтора в воде. В чае также содержится кофеин – в среднем 30-50 мг на чашку. При употреблении более 400 мг кофеина, что соответствует примерно 6-8 чашкам чая, возможно повышение артериального давления, ощущение учащения сердцебиения, появление тревожности, бессонницы, повышенной возбудимости", – заявила она.

Детям, как отметила врач, рекомендуется пить не более 1-2 чашек чая в день, чтобы избежать негативного воздействия кофеина, а безопасной нормой для беременных считается употребление до 200 мг кофеина в сутки.

Беременным женщинам рекомендуется контролировать общее потребление кофеина из всех источников, включая и чай, поскольку избыток этого вещества ассоциирован с повышенным риском задержки роста плода и низкой массы тела новорожденного.

Кроме того, Богомолова добавила, что чай способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и вероятности летального исхода от различных заболеваний, включая онкологические.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Материал по теме Диетолог назвала продукты, которые помогают уменьшить объем талии

Ранее врач-отоларинголог Эльмира Гамзатова рассказала, можно ли купаться в море или бассейне при отите.